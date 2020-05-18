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Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON! TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kulanıldı.

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