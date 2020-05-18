Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesine 2 PKK-YPG'lı öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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