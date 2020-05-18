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Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesine 2 PKK-YPG'lı öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE HAİNLERE ŞOK

'nca bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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