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Son dakika: CHP'li Engin Özkoç Mansur Yavaş'ı övmek isterken kendisini rezil etti! CHP'nin algı operasyonu çöktü |Video

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Giriş: 14.05.2020 10:56
Güncelleme:14.05.2020 11:05
CHP, algı operasyonu yapmak için yine yalana sarıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medyada hesabından asılsız görseller kullanarak Mansur Yavaş'ı övmek istedi. Özkoç, AK Parti döneminde Ankaralıların  kanserojen borulardan su içtiğini iddia edip bazı kırık dökük su borusu fotoğrafları paylaştı. Ancak; Özkoç'un yeni diye paylaştığı o fotoğrafların yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Üstelik görsellerin ise Ankara ile de uzaktan yakından alakası yoktu.

AK Parti dönemini kastederek, 'Ankaralılar yıllarca kanserojen borulardan su içmiş'' dedi. Sosyal medya hesabından asılsız fotoğraflar paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un iddialarının gerçek olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Özkoç'un paylaştığı fotoğrafların yıllar öncesine ait olduğu anlaşıldı. Üstelik Ankara ile de uzaktan yakından alakası yoktu.

Özkoç'un bir sosyal medya kullanıcısından alıntıladığı paylaşımda iki fotoğraf görülüyor.



Fotoğrafların üzerine de ''Ankara'nın içme suyu hatlarının Mansur Yavaş'tan önceki ve sonraki hali'' notu düşülmüş.

Paylaşılan fotoğrafın 2016 yılında Balıkesir Bandırma'da bir haberde de kullanıldığı anlaşıldı.

Aynı fotoğraf Niğde'de bir haber sitesinde de yer almış.

Mansur Yavaş dönemine ait olduğu iddia edilen bir başka fotoğraf ise 27 Şubat 2016'daki Orman ve Su İşleri Bakanlığının yürüttüğü içme suyu isale boru hattı döşemesi çalışmalarından. Yani ne Ankara ile ne de Mansur Yavaş ile bir ilgisi yok.

CHP'li Özkoç'un gerçek dışı iddiasına sosyal medyada tepki yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları Özkoç 'u yalancılıkla suçladı. Özür dilemesini istedi.

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