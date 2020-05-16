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Haberler Galeri Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan il sayısı arttı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye yeni önlemler alıyor. Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller listesi merak ediliyor. Peki, maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 11:35
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Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika haberi... Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Koronavirüsle mücadelede ilk dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye'de bazı iller için maske takma zorunluluğu getirildi. Bu gelişmelerin ardından hangi illerde maske takma zorunluluğu olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

BAŞKAN ERDOĞAN VURGULAMIŞTI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

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Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, corona virüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇTA?

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.