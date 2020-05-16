Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika haberi... Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Koronavirüsle mücadelede ilk dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye'de bazı iller için maske takma zorunluluğu getirildi. Bu gelişmelerin ardından hangi illerde maske takma zorunluluğu olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...