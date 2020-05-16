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Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan il sayısı arttı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye yeni önlemler alıyor. Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller listesi merak ediliyor. Peki, maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 11:35
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