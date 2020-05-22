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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, dayanışması, Suriye ve ’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA ÖNEMLİ TEMAS

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, dayanışması, Suriye ve 'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.



LİBYA VE AKDENİZ KONUŞULDU

Libya'da 'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter'ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi.

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SURİYE MESELESİ

Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

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