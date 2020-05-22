Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
LİBYA VE AKDENİZ KONUŞULDU
Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter'ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi.
SURİYE MESELESİ
Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı?
- İşte Haliç'in gerçek hikayesi! Binlerce kez paylaşıldı
- Alparslan Kuytul'tan 'namaz' provokasyonu!
- Türkiye ve dünya geneli koronavirüs tablosu!
- CHP’de rüşvet skandalı!
- 33 şehre yasak geldi!
- İETT şoförü gerçekleri anlattı
- Dünya bunu konuşuyor! Conte öksürük krizi geçirdi
- Bakan Varank'tan corona testi açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?