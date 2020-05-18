18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BİR İLDE DAHA MASKE KARARI!

Vali başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilde Kovid-19 salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından Kurulun aldığı yeni tedbir kararları, Valiliğinin internet sitesinden paylaşıldı.

MASKE YASAĞI GELDİ

Buna göre, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında il ve ilçelerin tamamında tüm vatandaşların, ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ile burnu kapatacak şekilde standartlara uygun takmaları zorunlu olacak.

"İŞLEM YAPILACAK"

Belirtilen yerlerde sosyal mesafe kuralına uyularak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilecek. Güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer ekiplerce uygulama etkin şekilde denetlenip, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? SON DAKİKA: MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
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