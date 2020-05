Son dakika: Devlet Bahçeli'den camiden müzik skandalına sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir." ifadelerine yer verfdi.

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:



"BİRLİK VE BERABERLİKLE KAVUŞACAĞIZ"

Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp bayram günlerinin muhabbet ve mehabetle bezenmiş manevi iklimine milletçe ulaşmış bulunuyoruz. İdrak edeceğimiz bu bayram diğerlerinden faik ve fazilet bakımından ayrı olmasa da insan ve toplum sağlığı açısından mecburi farklılıklar içermektedir. Çünkü ilk kez kucaklaşmalarımızı ertelemek, buluşmalarımızı bir başka zamana tehir etmek sorumluluğunu taşıyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyanın genelini tesirine alan KOVİD-19 hastalığıyla mücadele edebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duymakla birlikte, bayramda da sosyal mesafeleri azami ölçülerde korumak durumundayız. Hamd olsun çoğu gitmiş azı kalmış, fırtına dinmiş, hastalık kontrol altına alınmıştır. Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir. Kazanımlarımızı heba etmeden, bugüne kadar hastalığa karşı elde ettiğimiz müessir ve müspet neticelerin zevaline izin vermeden daha pek çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhat dolu günlere birlik ve beraberlikle kavuşacağımıza inanıyorum.

"TÜRKİYE SALGINI FRENLEDİ"

Türkiye, insanlığı pençesine alan, dünyanın görüş menzilini perdeleyen KOVİD-19 salgınına karşı bütün imkânlarıyla direnmiş, bu musibetin saldırısını çok şükür frenlemiştir. Vaka ve vefat sayısındaki inişler, yoğun bakım ve entübe hastalarındaki dikkat çekici gerilemeler buna işarettir. İmanla çarpan kalplerin umutsuzluk ve karamsarlık tuzağına düşmesi ham bir hayaldir. İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkân olacaktır. Geceye sabredene gündüzü bahşeden, hikmetinden ve rahmetinden sual olunamayacak Yüce Allah Türk milletinin ve mazlum gönüllerin inanıyorum ki yar ve yardımcısıdır.

"KARANLIK EMELLER AÇIĞA ÇIKARILMALI"

Milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlılık, kökümüze ve kimliğimize sadakat her günümüzü bayram yerine çevirecek, milli birlik ve dayanışma ruhumuzu kamçılayıp diri tutacaktır. Türkiye'mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir. Son anlarını yaşadığımız rahmet günlerinde, İzmir'in bazı ilçelerinde camilerimize yönelik melun ve müessif muamelelerin büyük bir oyununun sahne almasından ibaret olduğu gün gibi açıktır. Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır.

"ALAY EDENLERİN CEZALANDIRILMASI İHTİYAÇTIR"

Hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur. Camilerimize yapılan menfur saldırının kim ya da kimler tarafından planlandığı, hangi amacı ve aracı figüranları sahaya sürdüğü ümit ediyorum ki kısa süre içinde tespit edilecektir. Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertlerin bulunup gecikmeksizin cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır. Bugünkü puslu ve tahrike açık ortamda herkesin sükûnet ve sağduyu içinde hareketi muhasım odakların elindeki kozları da birer birer alacak, hepsini boşa düşürecektir. Bayrağımıza el uzatanın eli kırılacak, ezanımıza dil uzatın dili koparılacak, vatanımıza ve milletimize kast edenlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.