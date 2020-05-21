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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Camiden müzik yayınına soruşturma

 Cumhuriyet Başsavcılığı,İzmir’in farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine İtalyanca Bella Ciao () nun çalındığı iddiası ile ilgili eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle hesaplarından paylaşanlar hakkında, “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan, resen soruşturma başlattı. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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İZMİR'DE ALÇAK SABOTAJ! SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce '' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Camiden müzik yayınına soruşturma İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ! CAMİDEN MÜZİK YAYININA SORUŞTURMA

'ÇAV BELLA' ÇALINDI

İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında garip bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Müziği duyanlar kulaklarına inanamadı.

"KORSAN ŞEKİLDE MÜDAHİL OLMAK SURETİYLE"

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."

HAREKE GEÇİLDİ

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenildi. (Nazif Karaman/Sabah)


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