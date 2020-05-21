İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Camiden müzik yayınına soruşturma
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,İzmir’in farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) nun çalındığı iddiası ile ilgili eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan, resen soruşturma başlattı. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberinin detayları...
İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
'ÇAV BELLA' ÇALINDI
İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında garip bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Müziği duyanlar kulaklarına inanamadı.
"KORSAN ŞEKİLDE MÜDAHİL OLMAK SURETİYLE"
İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."
HAREKE GEÇİLDİ
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenildi. (Nazif Karaman/Sabah)
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