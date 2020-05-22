"Kiralık vekil" skandalına karşı AK Parti ve MHP'den önemli çalışma
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı “Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz” açıklaması yaptı.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, son dönemde siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı
Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz.
"MÜCADELESİ ELBETTE OLACAK"
Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak.
"KEYFİNCE DEĞİŞTİRECEK YETKİDE GÖREMEZ"
Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı.
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