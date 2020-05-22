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"Kiralık vekil" skandalına karşı AK Parti ve MHP'den önemli çalışma

Grup Başkanı “Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı ile birlikte yürütmekteyiz” açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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Grup Başkanı , son dönemde siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı

Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı ile birlikte yürütmekteyiz.


"MÜCADELESİ ELBETTE OLACAK"

Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak.

"KEYFİNCE DEĞİŞTİRECEK YETKİDE GÖREMEZ"

Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı.

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