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Savcılık kayıtları ortaya çıktı! CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden 23 soruşturması varmış

’li ’nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra hakkında geriye dönük inceleme yapılıp soruşturmaya boğulduğu yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun aday olduğu 2018 yılına kadar hakkında 23 ayrı soruşturma olduğu, bu soruşturmaların 2015 yılından itibaren kayıtlarında yer aldığı belirlendi. Sabah gazetesinden 'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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SAVCILIK KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI! SEÇİLMEDEN 23 SORUŞTURMASI VARMIŞ

'li 'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra soruşturma kıskacına alındığı yönündeki haberleri gerçekdışı olduğu ortaya çıktı.

SANKİ YENİYMİŞ GİBİ…
CHP'li yandaş basının haberleri ile sanki İmamoğlu Büyükşehir'e seçildikten sonra haksız yere ve bilerek soruşturmalara maruz bırakıldığı ve mağdur olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Oysa gerçek çok başka çıktı. 2018 yılı itibariyle, yani belediye başkanlığı aday adaylarının henüz konuşulmadığı tarihlerde bile 23 ayrı soruşturması olduğu anlaşıldı. Bu soruşturmaların içeriklerine bakıldığında Ekrem İmamoğlu'nun icraatları sonucu haksızlığa uğradığını, yolsuzluk yapıldığını ileri süren vatandaş, ticari şirket ya da bunların avukatlarının şikayetleri…

23 SORUŞTURMASI VARMIŞ
'nın kayıtlarına göre, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların 2015 yılında başladığı anlaşıldı. Üstelik müteahhit olan İmamoğlu'nun ilk olarak 2014 yılından önce Beylikdüzü'nde yaptığı bazı yapılar sebebiyle şikayet edildiği belirlendi. 2015/28078 soruşturma numaralı savcılık dosyası bir 'nin kaçak olduğu ile ilgiliydi...

Yine 2015/43367 numaralı savcılık soruşturması, 678 ada 1 parsel alan önündeki yeşil bant ihlali ve bir sitenin 3000 metrekarelik alanın kapatılıp kamuya ait yerlerin kullanımının engellendiği iddiası konulu…

2016/1231 numaralı soruşturmanın konusu ise Gürpınar 'ndeki 11 dönümlük spor alanındaki yapılara usulsüz ruhsat verilmesi ile ilgili… Yine 2016/7877 numaralı soruşturmanın konusu, bir inşaat şirketi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi'nde projeye ve yapı ruhsatına aykırı inşaat yapılması… Benzer şekilde 2016/22386 numaralı soruşturmada da bir inşaat projesinde çed yönetmeliğine uygun olmayarak inşaat-yapı ruhsatı verilmesiyle ilgili iddialar bulunuyor.

2015'TEN 2018'E
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2015 yılında 2, 2016 yılında 6, 2017 yılında 8, 2018 yılında ise 7 soruşturması bulunduğu belirlendi. Böylece İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra müfettişlerin geriye doğru inceleme yaptığı iddiası çökmüş oldu.

Nazif KARAMAN/SABAH

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