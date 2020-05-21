Savcılık kayıtları ortaya çıktı! CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden 23 soruşturması varmış
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra hakkında geriye dönük inceleme yapılıp soruşturmaya boğulduğu yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun aday olduğu 2018 yılına kadar hakkında 23 ayrı soruşturma olduğu, bu soruşturmaların 2015 yılından itibaren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında yer aldığı belirlendi. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra soruşturma kıskacına alındığı yönündeki haberleri gerçekdışı olduğu ortaya çıktı.
SANKİ YENİYMİŞ GİBİ…
CHP'li yandaş basının haberleri ile sanki İmamoğlu Büyükşehir'e seçildikten sonra haksız yere ve bilerek soruşturmalara maruz bırakıldığı ve mağdur olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.
Oysa gerçek çok başka çıktı. 2018 yılı itibariyle, yani belediye başkanlığı aday adaylarının henüz konuşulmadığı tarihlerde bile 23 ayrı soruşturması olduğu anlaşıldı. Bu soruşturmaların içeriklerine bakıldığında Ekrem İmamoğlu'nun icraatları sonucu haksızlığa uğradığını, yolsuzluk yapıldığını ileri süren vatandaş, ticari şirket ya da bunların avukatlarının şikayetleri…
23 SORUŞTURMASI VARMIŞ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların 2015 yılında başladığı anlaşıldı. Üstelik müteahhit olan İmamoğlu'nun ilk olarak 2014 yılından önce Beylikdüzü'nde yaptığı bazı yapılar sebebiyle şikayet edildiği belirlendi. 2015/28078 soruşturma numaralı savcılık dosyası bir AVM'nin kaçak olduğu ile ilgiliydi...
Yine 2015/43367 numaralı savcılık soruşturması, 678 ada 1 parsel alan önündeki yeşil bant ihlali ve bir sitenin 3000 metrekarelik alanın kapatılıp kamuya ait yerlerin kullanımının engellendiği iddiası konulu…
2016/1231 numaralı soruşturmanın konusu ise Gürpınar Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki 11 dönümlük spor alanındaki yapılara usulsüz ruhsat verilmesi ile ilgili… Yine 2016/7877 numaralı soruşturmanın konusu, bir inşaat şirketi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi'nde projeye ve yapı ruhsatına aykırı inşaat yapılması… Benzer şekilde 2016/22386 numaralı soruşturmada da bir inşaat projesinde çed yönetmeliğine uygun olmayarak inşaat-yapı ruhsatı verilmesiyle ilgili iddialar bulunuyor.
2015'TEN 2018'E
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2015 yılında 2, 2016 yılında 6, 2017 yılında 8, 2018 yılında ise 7 soruşturması bulunduğu belirlendi. Böylece İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra müfettişlerin geriye doğru inceleme yaptığı iddiası çökmüş oldu.
Nazif KARAMAN/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Soner Yalçın panikledi! Kaçak köşkün borcunu bir günde ödedi
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Camide corona virüs bulaşır mı? Gözler 29 Mayıs'ta...
- Türkiye'nin koronafobi haritası çıkarıldı!
- MSB: Kuzey Irak'ta imha edildi
- Uçuşlar ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
- Türk sağlık sisteminin gücüne güç katacak!
- İstanbul'da trafikte yoğunluk! İşte son durum
- CHP ve İyi Parti'ye HDP şantajı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!