13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kadıköy'de feci kazada 2 itfaiye eri şehit olmuştu! CHP’li Ekrem İmamoğlu faturayı bakın kime kesti?

Son dakika: Kadıköy'de feci kazada 2 itfaiye eri şehit olmuştu! CHP’li Ekrem İmamoğlu faturayı bakın kime kesti?

Son dakika haberine göre; 'de itfaiye tatbikatı sırasında 63 metrelik merdiven kırılmış iki itfaiye erinden birisi hayatını kaybetmişti. ’li faturayı ’e kesti. Bülbül, süresiz izne çıkarıldı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
2 İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLMUŞTU! İMAMOĞLU FATURAYI BAKIN KİME KESTİ?

'de itfaiye tatbikatı sırasında 63 metrelik merdiven kırılmıştı. Hasanpaşa Mahallesi, Mahmut Baba Sokak'ta meydan gelen olayda, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekibin tatbikatı sırasında merdivenin kırılması üzerine iki istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düşmüştü. Hastaneye kaldırılan itfaiye erleri hayatlarını kaybetmişti.

Kadıköy'de facia: 63 metrelik itfaiye merdiveni kırıldı! Acı haber geldi | Video KADIKÖY'DE FACİA: 63 METRELİK İTFAİYE MERDİVENİ KIRILDI! ACI HABER GELDİ | VİDEO

İtfaiye tatbikatı sırasında yaşanan facia 'li 'nun belediyedeki kadrolaşma faaliyetlerini tekrar gündeme getirdi. Seçimlerden önce liyakat sahiplerine görev vereceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 3 Eylül 2019 günü Başkanlığı'na CHP'nin Başkan Adayı 'ı ataması dikkat çekti.

Asker kökenli olan Albayrak aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun… Albayrak'ın itfaiyecilikle ilgili ne bir tecrübesinin ne de eğitiminin bulunmaması dikkat çekiyor.

FATURA GRUP AMİRİNE KESİLDİ
Tüm bu olaylar ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu faturayı 'e kesti. Bülbül, süresiz izne çıkarıldı.

'nin resmi yazısında, Bülbül'ün işe dönüş tarihi belirtilmezken yerine Üsküdar Grup Amiri Haşim Hancıoğlu'nun getirildiği belirtildi. CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a ise dokunulmaması dikkat çekti.

DAMLA KAYA/SABAH

Ekrem İmamoğlu liyakat dedi! CHP’liyi atadı: İtfaiyedeki tatbikat kazası kadrolaşmanın sonucu mu? EKREM İMAMOĞLU LİYAKAT DEDİ! CHP’LİYİ ATADI: İTFAİYEDEKİ TATBİKAT KAZASI KADROLAŞMANIN SONUCU MU?

Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi KADIKÖY'DE FACİA: 63 METRELİK MERDİVEN KIRILDI! ACI HABER GELDİ
Ne aradı ne de cenazeye katıldı! Görev şehidi itfaiyecinin ağabeyinden İmamoğlu'na sert tepki NE ARADI NE DE CENAZEYE KATILDI! GÖREV ŞEHİDİ İTFAİYECİNİN AĞABEYİNDEN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ
Kadıköy’deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya’da toprağa verildi KADIKÖY’DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERİ KÜTAHYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA