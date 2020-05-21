Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
FİLİSTİN BAŞBAKANI, ABD VE İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN KESİLMESİYLE İLGİLİ BAKANLIKLARA TALİMAT VERDİ
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı verdi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Iştiyye, akşam saatlerinde gerçekleşen olağanüstü kabine toplantısında tüm bakanlıklara Abbas'ın aldığı kararlara ilişkin fiili adımlar atma ve acil tedbirler alma talimatı verdi.
Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Iştiyye, başkanlık ettiği hükümetin, Abbas'ın ABD ve İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaların feshedilmesiyle ilgili kararını desteklediğini vurguladı.
Filistin topraklarının ilhakının imzalanan anlaşmaların çiğnenmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehdit edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Iştiyye, ilhakın, Filistin devletinin kurulmaması için sistematik bir şekilde çalışan İsrail'deki koalisyon hükümetinin programını yansıttığını kaydetti.
Iştiyye, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısı yaptı.
Filistin'in üst düzey yetkilileriyle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere önceki akşam Ramallah'ta bir araya gelen Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik anlaşmaları da dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.
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