Ekrem İmamoğlu hem başkan! Hem müteahhit
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiği Haziran 2019’dan bu yana kent için çivi çakmamakla suçlanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kendi inşaat şirketinin faaliyetlerine ara vermediği ortaya çıktı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre işte belgeleriyle ayrıntılar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, büyük ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat firmasının İstanbul'un en lüks semtlerinden Etiler'de kat karşılığında bina yapmak için proje hazırladığı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiği Haziran 2019'dan bu yana şehir için yaptığı icraatlarla değil, kriz zamanlarındaki tatilleri ve pandemi zamanında seyrek metrobüs seferleriyle gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kendi inşaat şirketinin faaliyetlerine ara vermediği ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun, büyük ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat firmasının İstanbul'un en lüks semtlerinden Etiler'de kat karşılığında bina yapmak için proje hazırladığı belirlendi.
İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan proje ve sözleşme arsa sahipleriyle paylaşılırken İmamoğlu'nun, iki ay önce projeyi bilinmeyen bir sebeple iptal ettiğini duyurdu. Böylelikle İmamoğlu, İstanbul'a çivi çakmazken etik kurallara aykırı biçimde girdiği projeden çekilmiş oldu. İmamoğlu'nun, projeyi tamamlamak için arsa sahiplerine üç firma ismi önerdiği de öğrenildi.
İMAMOĞLU İNŞAAT TEKLİF GÖNDERDİ
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; belgeler dahilinde olay şöyle gelişti: Etiler'de 25 kat maliki bulunan bir apartman kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak lüks bir apartman yapılması için KLK Yapı'ya verildi. KLK Yapı inşaatın yapımı sırasında şirketin ekonomik zorluklar yaşadığını öne sürerek yapılan sözleşmeyi feshetti ve yaptığı inşaatı yıkarak araziyi arsa sahiplerine tekrar teslim etti. Evleri yıkılan arsa sahipleri yeni bir inşaat çalışması için firmalarla görüşürken İmamoğlu İnşaat arsaya yeni bir bina yapmak için teklifte bulundu.
EN GÜZEL YERLERİ KENDİSİ İÇİN SEÇMİŞ
İmamoğlu İnşaat yetkilileri arsa sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonrasında inşaat yapımı konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşmanın ardından inşaat firması tarafından arsa sahipleri ile aralarında imzalanacak bir sözleşme hazırlandı. Sözleşmede 25 kat malikinin olduğuna dikkat çekilerek, müteahhittin 25 âdet daireyi anahtar teslimi olarak kat maliklerine vereceği, müteahhit tarafından kat planlarında işaretlenen 1. bodrum katta 1 adet, zemin katta 1 adet ve 3 normal katta 1'er adet olma üzere toplam 5 adet ara kat daire ile çatı piyesli dubleks dairelerin tamamının müteahhitte kalacağı belirtildi.
HAKLI SEBEP OLSA BİLE CEZASI 2 MİLYON
İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan sözleşmenin detaylarında, yapılacak olan apartmanın çok lüks ve en iyi kalitede ürünlerden mamul olacağı belirtildi. Sözleşmede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise arsa sahiplerinden herhangi birinin haklı bir nedenle bile olsa sözleşmeden cayması ihtimaline karşı ağır maddeler konulması oldu. Sözleşmeye imza atacak arsa sahiplerinin kat karşılığı sözleşmesini tapuya şerh ettirmemesi veya engel olması, haklı bir sebep olmaksızın yükleniciyi azletmesi durumunda arsa sahibine 2 milyon cezai tazminat ödemeyi mecbur kıldığı belirlendi.
GEREKÇESİZ İPTAL ETTİ
İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan sözleşme arsa sahiplerine ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra bu kez inşaat yetkilileri sözleşmeye imza atmadan tek taraflı sözleşmeyi feshettiğini ve inşaatı yapmayacaklarını duyurdu. Herhangi bir gerekçe sunmadan projenin yapımından vazgeçen İmamoğlu İnşaat, sonra arsa sahiplerine mail göndererek projeye devam edebilecek üç firma ismi de önerdi. İmamoğlu İnşaat, kabul ettikleri şartları korumak kaydıyla inşaatı yapabilecek alternatif şirketler olarak Konsey Yapı, Akkuş Grup ve Mutlu İnşaat firmalarını önerdi.
(Atakan IRMAK / SABAH ÖZEL İSTİHBARAT)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı öldürüldü
- THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır?
- Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak?
- Vefa Grubuna saldıran CHP'lilerin suç dosyası kabarık!
- Sağlık Bakanı Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı: Sakın ihmal etmeyin
- Muğla'da korkutan deprem!
- Bakan Kurum'dan Ankaralılara müjde
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi
- TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon
- Bakanlık: Dikimevinde yangın çıktı! Can kaybı yok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!
- tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?
- Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?
- 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?