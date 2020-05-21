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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı

Son dakika haberleri.. tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17.30 itibarıyla de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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258 BİN 651 KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17.30 itibarıyla de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi." denildi.

İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.

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