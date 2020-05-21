21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşte İbrahim Gökçek’in DHKP-C raporlarları! Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

İşte İbrahim Gökçek’in DHKP-C raporlarları! Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

’nde ‘DHKP-C terör örgütü yöneticiliği’ suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde örgüt talimatıyla başlattığı ölüm orucu nedeniyle ölen ile ilgili çarpıcı bir bilgiler ortaya çıktı. Örgütün ’nde yer alan ve Engin kod adını kullanan İbrahim Gökçek’in DHKP-C ’ne gönderdiği raporlar ortaya çıktı. Raporlarda, örgüt faaliyetlerine ilişkin çok sayıda detayın yer aldığı, en ufak faaliyetin bile yurtdışındaki yöneticilere onaya sunulduğu görüldü. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
ABONE OL
İŞTE İBRAHİM GÖKÇEK’İN DHKP-C RAPORLARI!

'DHKP-C terör örgütü yöneticiliği' suçundan 'nde yargılanan Grup Yorum üyesi , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in DHKP-C Yurtdışı Merkezi Komite'ye gönderdiği raporlar ortaya çıktı.

GÖKÇEK HER ŞEYİ TEK TEK RAPORLAMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan tespitlere göre, örgütün 'nde yer alan 4 kişiden biri olan ve Engin kod adını kullanan İbrahim Gökçek, çeşitli başlıklar altında DHKP-C'nin 'ne raporlar gönderdi.

Tespitlerde, Gökçek'in Yurtdışı Merkezi Komite'ye sunduğu raporlar tek tek anlatıldı. Gökçek'in 18 Ekim 2016 tarihinde 'eğitim' isimli bir txt belgesi gönderdiği, burada 'Ortaklar' ifadesinin kullanıldığı, belgede Onur, Yusuf, Saadet ve Engin kod isimlerinin kullanıldığı belirtildi. Kullanılan kod isimlerinin sırasıyla avukat , , avukat Barkın Timtik ve İbrahim Gökçek'i ifade ettiği anlatıldı. Bu şahısların içerisinde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, yazmış oldukları raporların Türkiye Komitesi'nin ideolojik ve siyasi eğitim üzerine ve Türkiye'deki mevcut iktidarı nasıl ele geçirmeye yönelik düşünceleri içerdiği belirtildi.

Halkın Hukuk Bürosu içerisinde faaliyet yürüten avukat Oya Aslan ve avukat Barkın Timtik isimli şahısların aynı zamanda DHKP-C terör örgütünün üst kademesi olan Türkiye Genel Komitesi içerisinde de faaliyet yürüttüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Tespitlere göre, yine Engin kod adlı İbrahim Gökçek'in 18 Ekim 2016 tarihinde 'gündem' isimli bir raporu 'ye gönderdiği anlaşıldı. Raporu gönderirken "Ortaklar toplantı raporumuzu gönderiyorum. Geciktim biraz yazmakta, hafta sonu festivalde olunca notlarım biraz birikti. Toplantıya Yusuf, Engin, Saadet, Onur katıldı" notunu eklediği belirtildi.

Ayrıca, raporlarda 'Sporcular' kod adıyla Halkın Hukuk Bürosu'ndan bahsedildiği, raporda 'Sporculardan Zeki' ifadesinin ise avukat 'ı işaret ettiği anlaşıldı. Örgüt mensuplarının yapmış olduğu tüm eğitim çalışmalarının bir program dahilinde, birinin sorumluluğu ve denetimi altında yapıldığı kaydedildi. Yazıda geçen eğitim programlarının da avukat Günay Dağ sorumluluğunda ve denetiminde yapıldığı belirlendi.

SIRADAN İHTİYAÇLAR BİLE ÖRGÜT DENETİMİNDE
Başsavcılıkça yapılan tespitlerde, örgütsel hiyerarşi gereği örgüt içerisinde yer alan yönetici ve üyelerin günlük hayatlarında yaptıkları en ufak davranışları dahi rapor ettikleri, spor amacıyla yaptıkları sportif hareketlerin dahi örgüt merkezi tarafından denetlendiği belirlendi. Örgüt üyelerinin yapmış oldukları her türlü örgütsel faaliyetlerden, günlük yaşamlarından sıradan ihtiyaçlara kadar her şeyleriyle örgüt denetimi ve yönlendirmesi altında olduğu anlaşıldı.

MOLOZLARIN KALDIRILMASI BİLE ONAYA SUNULDU
2 Ekim 2016 günü yine İbrahim Gökçek tarafından Yurtdışı Merkez Komite'ye gönderilen '29-toplantirapor' isimli raporda, polis tarafından boşaltılan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi ile ilgili olarak yapılmak istenen faaliyet ve kampanyalarla ilgili görüşmelerin yer aldığı anlaşıldı. Yeni yeriyle ilgili çalışmaların Ali Aracı ile Sevgi kod adlı Helin Bölek'in takip etmesi, Armutlu'da Halk Cephesi'ne ait yerin yıkılması sonrası oluşan molozların kaldırılması konusunun İbrahim Gökçek ve Neslihan kod adlı Bahar Kurt tarafından takip edilmesi yer aldı.

Yine '29-toplantirapor' isimli raporda, Türkiye Genel Komitesi'nin toplantısının yapıldığı katılanlar arasında Saadet kod adlı Barkın Timtik'in katıldığı, toplantıda Timtik ve avukat Oya Aslan'ın örgüt tarafından verilen programlar hakkında sunum yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sahiplenilmesi ve işlemleri için komite kurulacağı, bu komitede DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 'nden birer kişinin yer alacağı, bu komitenin ise Timtik tarafından denetleneceği talimatının verildiği anlaşıldı.

DHKP-C terör örgütünün Türkiye Genel Komitesi'nda alınan kararların Yurtdışı Komitesi'ne gönderilen raporunda Timtik, Aslan, Ezgi Çakır Gökten ve Aytaş Ünsal'ın isimlerinin geçtiği belgeye göre, avukatların örgüt içerisinde faal bir şekilde bulundukları karar alma seviyesindeki toplantılara katıldıklarının anlaşıldığı belirlendi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

Grup Yorum hani sanat yapıyordu? DHKP-C’li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıkmışlar GRUP YORUM HANİ SANAT YAPIYORDU? DHKP-C’Lİ İBRAHİM GÖKÇEK'İN HASTANEDE TEDAVİ OLMASINA KARŞI ÇIKMIŞLAR
HSK'dan İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin hakkında soruşturma! DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e sahip çıkmıştı HSK'DAN İZMİR HAKİMİ ORHAN GAZİ ERTEKİN HAKKINDA SORUŞTURMA! DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK'E SAHİP ÇIKMIŞTI
HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar! DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek açıklaması yapmıştı HSK'DAN AYŞE SARISU PEHLİVAN HAKKINDA KARAR! DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Siyasetçi gibi hâkim: Ayşe Sarısu Pehlivan! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı SİYASETÇİ GİBİ HÂKİM: AYŞE SARISU PEHLİVAN! DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKMIŞTI
DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde polise saldıran 15 kişi serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE POLİSE SALDIRAN 15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek veren o hakim Gezi iddianamesini de eleştirmiş DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK'E DESTEK VEREN O HAKİM GEZİ İDDİANAMESİNİ DE ELEŞTİRMİŞ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA