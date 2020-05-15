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HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar! DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek açıklaması yapmıştı

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi 'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. 'nın yazısı Ayşe Sarısu Pehlivan'a tebliğ edildi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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HSK'DAN AYŞE SARISU PEHLİVAN HAKKINDA KARAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi 'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. 'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ardından İzmir Hakimi Orhan Gazi Ertekin’in de DHKP-C’li Gökçek’e skandal destek KARŞIYAKA HAKİMİ AYŞE SARISU PEHLİVAN’IN ARDINDAN İZMİR HAKİMİ ORHAN GAZİ ERTEKİN’İN DE DHKP-C’Lİ GÖKÇEK’E SKANDAL DESTEK

Sarısu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!"
"Ölüm adın kalleş olsun"
Türküler hiç kimseye zarar vermez

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:

Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

Siyasetçi gibi hâkim: Ayşe Sarısu Pehlivan! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı SİYASETÇİ GİBİ HÂKİM: AYŞE SARISU PEHLİVAN! DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKMIŞTI
Son dakika: HSK Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı SON DAKİKA: HSK KARŞIYAKA HAKİMİ AYŞE SARISU PEHLİVAN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
Başsavcılık Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan için harekete geçti! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı BAŞSAVCILIK KARŞIYAKA HAKİMİ AYŞE SARISU PEHLİVAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ! DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKMIŞTI
Siyasetçi gibi hâkim: Ayşe Sarısu Pehlivan! DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakmıştı

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