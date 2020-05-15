HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar! DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek açıklaması yapmıştı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

Sarısu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:



"İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!"

"Ölüm adın kalleş olsun"

Türküler hiç kimseye zarar vermez





HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:



Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"