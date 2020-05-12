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DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde polise saldıran 15 kişi serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti

DHKP-C'li terörist 'in cenazesinde polise saldıranlar hakkında soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu 17 kişiden 15'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. 15 kişinin adli kontrolle serbest bırakılması kararının çıkması üzerine savcılıktan itiraz geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

'da, "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında tutuklanan ve başlattığı açlık grevini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden 'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüphelinin sorguları sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından savcılık, şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz etti.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019'da İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, DHKP/C elebaşı Ümit İlter, sözde sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalanmıştı.

Tutuklanan Gökçek, cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Gökçek'in, Kurumundan alınan sağlık raporu nedeniyle tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Eylemini sonlandıran Gökçek, hastanede hayatını kaybetmişti.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon! Cemevini kullanmaya kalktılar! GRUP YORUM ÜYESİ İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE PROVOKASYON! CEMEVİNİ KULLANMAYA KALKTILAR!

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