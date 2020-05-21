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Son dakika: MEB'den o sınavlar hakkında flaş açıklama: 5 Eylül'e ertelendi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve 'nın 5 'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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MEB'DEN O SINAVLAR HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve 'nın 5 'e ertelendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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