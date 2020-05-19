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Bugün 19 Mayıs! Saat 19.19’da buluşuyoruz

Atatürk’ün ’da istiklal meşalesini yaktığı ’ın 101’inci yıldönümü, ’yi ev ev bir araya getirecek. Saat 19.19’da ’nı söyleyecek olan milli sporculara, balkon ve pencerelerden eşlik edilecek.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BUGÜN 19 MAYIS! SAAT 19.19’DA BULUŞUYORUZ

Atatürk'ün 'a çıkışının 101'nci yıldönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanacak. 'nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19'da 'nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'na eşlik edecekler. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan sosyal mesafeli şekilde yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakatı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İLK DİJİTAL KUTLAMA
Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümü coşkusu ağırlıklı olarak dijital ortamda yaşanacak. 19 Mayıs programı kapsamında Başkan , videokonferans yöntemiyle 81 ilden gençlere seslenecek. Salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 19 Mayıs nedeniyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Sosyal medya üzerinden gençlere milli mücadele ruhunu ve 19 Mayıs'ı anlatan interaktif etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve 'nın koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde başlattığı Fikir Maratonu, kahramanlara mektup, her ev bir şiir, satranç ve kültür sanat yarışmalarının sonuçları da açıklanacak.

GENÇLER YOUTUBE'DA
Bakanlık, hazırladığı programla bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan birçok program, YouTube'dan canlı yayınlanacak. TRT'de yayınlanan "Zinde Kal" programına katılacak olan Kasapoğlu, aynı anda tüm illerde düzenlenecek olan satranç turnuvasının da startını verecek.

KIZ KULESİ'NDE BAYRAM KONSERİ
Valiliği, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'nde Emre Aydın özel konseriyle kutladı. Konser sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı. İstanbul Valisi Ali Yelikaya da konuşmasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a hareket etti. Bandırma Vapuru'nda 48 yolcu vardı. Umuda yolculuk 16 Mayıs'ta başladı. Kız Kulesi selam durdu yolcularına. Ya İstiklal ya ölüm dedik, vatanın bölünmez bütünlüğüne yemin ettik. Kurtuluştan kuruluşa giden yollar böylece açıldı" dedi.



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