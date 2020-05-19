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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Heiko Maas'ten kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede, , normalleşme, , ve bölgesel konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE MAAS'TEN KRİTİK GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı , Almanya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme, Avrupa Birliği ve bölgesel konular ele alındı.

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