Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Heiko Maas'ten kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede, Covid-19, normalleşme, turizm, AB ve bölgesel konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, başta turizm olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme, Avrupa Birliği ve bölgesel konular ele alındı.
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