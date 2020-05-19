Başkan Erdoğan: Cumhuriyet’in teminatı Aziz Türk Gençliğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği... Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız; bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır.



Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz.

Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır.

Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum.





O RUH HALA YAŞIYOR



Mustafa Şentop (TBMM Başkanı):

19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır. Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.



İHANET EMELİNİZİ SAKLAYAMAZSINIZ



Devlet Bahçeli (MHP Genel Başkanı):

Türkiye üzerinde kirli oyun kurup iş birlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap, 19 Mayıs 1919'un zamanlar üstü mesajında saklıdır. Hiç kimse sipariş masa kurup ihanet ve işgal emellerini aklama ve temize çıkarma ayıbına ümit bağlamamalıdır. Memleketi kırık dökük masalara sığdırmaya çalışanların acıklı sonlarından ibret almak isteyenlere, Mondros'tan Sevr'e kadar uzanan ihanet ve istila sürecinin nasıl yerle yeksan edildiğini unutmamaları ikazen tavsiyemizdir.



Mehmet Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı):

Sizler, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların güvencesi ve gelecekte çok daha büyük başarıların elde edileceğinin teminatısınız.



Mehmet Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı):

Bu millet, aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşımak noktasında bugün her zaman olduğundan daha da kararlı ve azimlidir.



Çiğdem Karaaslan (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı):

Asırlar geçse de nesiller değişse de değişmeyecek olan tek şey aziz milletimizin vatan ve bayrak savunması yolunda sahip olduğu azim ve kararlılıktır.



Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı)

Bu yolda gençlerimizin asla yılgınlık göstermeden yürüyeceğine inancımız ve güvenimiz tamdır.



TÜM YURTTA İSTİKLAL MARŞI DUYULACAK



Bayram coşkusu kapsamında saat 19.19'da Türkiye genelindeki bütün stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarından İstiklal Marşı okunacak. Yurt genelindeki stadyumların bazılarında Milli sporcular bazılarında da hoparlörler aracılığıyla İstiklal Marşı stadyumların bulunduğu bütün şehirlerde yankılanacak.

KENAN Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da Boğaz Köprüsü'nde Hız denemesi ve 45 dakikalık Panoramik İstanbul Gösterisi yaparak bu coşkuya eşlik edecekler.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'deki törene katalıcak.

BAŞKAN Erdoğan ise saat 14'te Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte gençler ve sporcularla video konferans yapacak.

KAHRAMANLARA Mektup" yarışması sonuçları da Youtube'da canlı olarak açıklanacak.

EBA TV Lise içeriklerinde ise gençler için çeşitli programlar yayında olacak. EBA TV'deki yayınlar bugün 9.32'de İstiklal Marşı ile başlayacak.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacağını açıkladı.

Sabah