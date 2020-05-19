Zincir böyle kırılacak! İki bayramı bir arada yaşayabiliriz
Corona virüsle mücadelede tüm dünyaya örnek bir başarı gösteren Türkiye, salgında ikinci perdeye geçti. 65 yaş üstü vatandaşlara ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağının uygulanması, salgını büyük ölçüde kontrol edilmesini sağladı. Bayramda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte vaka sayılarını iki haneli rakamlara düşmesini bekleyen uzmanlar, Ramazan sonrası "bir bayram daha yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Bilindiği üzere bugüne kadar kısmi normalleşme adımları atılsa da ikinci dalga riskine karşı 'kontrollü sosyal hayat' uygulaması sürüyor.
Bu kapsamda hükümetin yeni aldığı terbirler çerçevesinde arefe gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak. 15 ildeki seyahat sınırlaması 15 gün daha uzatılacak.
BAYRAM KARARININ SONUÇLARINI ALACAĞIZ
Koronavirüs tedbirlerini Yeni Şafak'a değerlendiren Doç Dr. Fatih Çiftçi, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının yerinde olduğunu ve bu kararın önümüzdeki döneme çok önemli katkılar sunacağını söyledi.
Türkiye'de vefat, vaka ve yoğun bakım sayılarında ciddi azalma olduğunu belirten Çiftçi, "Şu anda vaka sayılarımız binlerde, 500'ün altına inersek elbette bir rahatlama olacaktır. İki haneleri görürsek, çok iyi bir noktaya gelmiş oluruz." dedi.
"AŞIYI BULANA KADAR HASTALIK DEVAM EDECEK"
İyileşme sürecinin rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Tehlikeyi atlatmadan tekrar eski hayata dönersek, bu ikinci dalgaya yol açar. Bu da koronavirüsün bulaştırıcılığını artmasına sebep olabilir ve daha kötüsü sağlık sistemimizi etkileyebilir. İtalya ve İspanya'da bunlar yaşandı. Bu hastalığın kesin tedavisi aşıyı bulmak. Aşıyı bulana kadar bu hastalık devam edecek. Hastalığın bulaştırıcılığı devam edecek ama 25 derece sıcaklığın üzerinde bu virüsün hem yaşama ihtimali hem de bulaştırıcılığı azalıyor. Şu an iki hanelik rakamlara düşersek çok iyi olur. Örneğin, 100 vaka, Türkiye geneli bir vaka demek olacak"
"İKİNCİ BİR BAYRAM YAŞANABİLİR"
Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'nin koronavirüs sürecinde çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Çiftçi, "Güzel günler uzak değil. Ramazan sonrası ikinci bir bayram yaşanabilir. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizliğe dikkat edilmesi bu zincirin kırılmasını sağlayacak. Önümüzdeki süreci daha parlak görüyorum. Bizi rol model alan ülkeler oldu. Avrupa ve ABD'de ciddi sıkıntılar yaşanırken bizde sosyal devlet politikası başarılı şekilde uygulandı. Koronavirüs hastalarına sağlık hizmetleri ücretsiz verildi. Dünyaya örnek olan bir sınav verdik. " diye konuştu.
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