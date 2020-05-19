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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri
19 Mayıs resimleri, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları için doğru adrestesiniz... Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basması ile başlayan Kurtuluş Savaşı, başarıyla sonuçlandıktan sonra 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet ilan edildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Geçlik ve Spor Bayramı'na özel resimleri sizler için derledik. İşte 19 Mayıs resimleri, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 09:22
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