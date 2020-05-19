19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmış olduğu özgürlük ve istiklal kıvılcımı, milletimizin güç birliği, azmi ve kararlılığı ile milli mücadele destanına dönüşmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu ile taçlanmıştır. Bu kahramanlık gününün anlam ve önemini anlatan en güzel mesajları ve şiirleri sizler için derledik. İşte 19 Mayıs ile ilgili en güzel mesajlar ve sözler...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 09:45
  • 1
  • 19
19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve şiirleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl evlerde kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve milli mücadelemizin her safhasında görev alan bütün kahramanları rahmetle andığımız bu kahramanlık gününde paylaşılabilecek mesajları ve şiirleri sayfamızda derledik. İşte 19 Mayıs mesajları, şiirleri ve Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri...

  • 2
  • 19
19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

  • 3
  • 19
19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

- Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

- Zafer barışın en kısa yoludur.

  • 4
  • 19
19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

- 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

- Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

  • 5
  • 19
19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

- Rica ile, merhamet dilenmekIe bir millet ve devletin şeref ve istikIâIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamaIıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Spor gençIiğin kuvvet kɑynɑğıdır.