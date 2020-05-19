19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmış olduğu özgürlük ve istiklal kıvılcımı, milletimizin güç birliği, azmi ve kararlılığı ile milli mücadele destanına dönüşmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu ile taçlanmıştır. Bu kahramanlık gününün anlam ve önemini anlatan en güzel mesajları ve şiirleri sizler için derledik. İşte 19 Mayıs ile ilgili en güzel mesajlar ve sözler...