Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.