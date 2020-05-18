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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan , Federasyonu Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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