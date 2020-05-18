Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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