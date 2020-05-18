18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

'da /'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olduğu iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ADANA'DA YARGILANAN FETÖ SANIĞINA 6 YIL 3 AY HAPİS

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.G, A.B. ve F.G. ile avukatları katıldı.

Sanık Ö.G. savunmasında, / üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock kullanıcısı değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Ö.G'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Ö.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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