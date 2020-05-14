14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşçisine maaş ödemeyen İBB yandaşa milyonlar dağıttı

İşçisine maaş ödemeyen İBB yandaşa milyonlar dağıttı

’li ’ye ait birçok şirket maaşları ödeyemeyince kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Aynı dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin yandaş yayın organlarına 6 milyon lira reklam dağıttığı belirlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
İŞÇİSİNE MAAŞ ÖDEMEYEN İBB YANDAŞA MİLYONLAR DAĞITTI

DAMLA KAYA / SABAH

Sabah gazetesinden 'nın haberine göre; 'li müthiş bir çelişkinin altına imza attı. Çalışanlarının maaşı için kısa çalışma ödeneğine başvuran CHP'li belediye yandaş televizyon ve internet sitelerine reklam dağıtırken gayet bonkör davrandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide gerçekleşen daralma sonrası hükümet işverene destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmıştı. Uygulama çerçevesinde işyerlerinde faaliyetlerini durduran işletmelere sigortalı işçilerinin maaşlarının bir bölümü ödenmeye başlandı.

Bu çerçevede CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok kuruluşun da kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Diğer taraftan CHP'li basına yaptığı açıklamada 'nin gelirlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü ileri sürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs salgını döneminde yandaş televizyon ve internet sitelerine ise gayet bonkör davrandığı ortaya çıktı. 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında CHP'li İBB'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine 6 milyon lira reklam kaynağı aktardığı belirtildi. Sosyal medyada bu çelişki eleştirilere sebep oldu.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA