İşçisine maaş ödemeyen İBB yandaşa milyonlar dağıttı
CHP’li İBB’ye ait birçok şirket maaşları ödeyemeyince kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Aynı dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin yandaş yayın organlarına 6 milyon lira reklam dağıttığı belirlendi.
DAMLA KAYA / SABAH
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi müthiş bir çelişkinin altına imza attı. Çalışanlarının maaşı için kısa çalışma ödeneğine başvuran CHP'li belediye yandaş televizyon ve internet sitelerine reklam dağıtırken gayet bonkör davrandı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide gerçekleşen daralma sonrası hükümet işverene destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmıştı. Uygulama çerçevesinde işyerlerinde faaliyetlerini durduran işletmelere sigortalı işçilerinin maaşlarının bir bölümü ödenmeye başlandı.
Bu çerçevede CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok kuruluşun da kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Diğer taraftan CHP'li Ekrem İmamoğlu basına yaptığı açıklamada İBB'nin gelirlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü ileri sürdü.
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs salgını döneminde yandaş televizyon ve internet sitelerine ise gayet bonkör davrandığı ortaya çıktı. 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında CHP'li İBB'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine 6 milyon lira reklam kaynağı aktardığı belirtildi. Sosyal medyada bu çelişki eleştirilere sebep oldu.
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