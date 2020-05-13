Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na flaş çağrı: Pes ettiyseniz bırakın gidin!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü oturumu düzenlendi. Bu oturumda bütçede meydana gelen dengesizliği giderme, borçlanma ve sosyal yardımları artırma konuları ele alındı.

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü İBB Meclisi'nde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine cevap verdi.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ AYDINLIĞA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

AK Partili Göksu, "Hani bu kentte israf vardı, önleyecektiniz. Niye önlemediniz? Nerede o israflar? Hani bu kentin bütçesini yüzde 50 artıracaktınız? Haydi pandemiden dolayı yüzde 10 artıraydınız, nerede bu gayretler. Ey İstanbullular burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Siz, bu vereceğiniz tekliflerinize eğer biz, burada 'Evet' dersek, bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den aldık düzelttik. Bir daha düzletmek için bir daha 25 yıl gerekecek. Onun için biz, bu şehirle ilgili karar alırken önce vicdanımıza, ahlakımıza ve bu milletin taleplerine ve bu milletin doğrularını ve bu milletin ihtiyaçlarına, Allah aşkına İstanbul'daki bütün projeleri durdurmuşsunuz neyin yatırımını yapacaksınız?" dedi.

"BATAKLIĞA SEVK ETMENİZE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!"

İstanbul'da yüzde 80 bütün projelerin durduğunu belirten Göksu, "Bir tane yatırımınız kalmamış başlattığınız metroların hepsini dış borç istemişsiniz, hepsine yetki vermişsiniz. Hangi proje için bizden destek istiyorsunuz, hangi proje için destek istediğiniz de vermedik. Ne olduğu belirsiz, tanımı olmayan niçin kullanacağınız bilmediğiniz bir borçlanma talebiyle bu meclise gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi dünyanın örnek bir kurumunu bataklığa sevk etmenize müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

"PES ETTİYSENİZ, BIRAKIN GİDİN! İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KARARTMAYIN!"

AK Partili Göksu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kurum İstanbul'un örnek bir kurumu olarak kalmaya devam edecek, sizin yanlışlarınıza milletin verdiği güçle burada 'Hayır' demeye devam edeceğiz. Öyle mahalle baskısı kurarak 'Ey İstanbullular şunu yapacaktık…", eğer yönetim beceriniz varsa, kaynak beceriniz varsa, kaynak üretme beceriniz varsa, yönetmek istiyorsanız, yönetirsiniz. Bir yere kadar gelirsiniz ya burada tıkandık dersiniz. Haydi 'Beraber aşalım!' dersiniz, aşarız. Yahu siz daha bir yere gelmeden, işin başında 'Tıkandık!' dediniz, işin başında 'Pes ettik!' dediniz. Pes ettiyseniz, bırakın gidin! Kardeşim, İstanbul'un geleceğini karartmayın!"

DAMLA KAYA - SABAH