Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na flaş çağrı: Pes ettiyseniz bırakın gidin!
Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü oturumda açıldı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB Meclisi’nde İmamoğlu’nun sözlerine cevap verdi. AK Partili Göksu, “Siz, bu vereceğiniz tekliflerinize eğer biz, burada ‘Evet’ dersek, bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP’den aldık düzelttik, bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek” dedi. Göksu, "Yahu siz daha bir yere gelmeden, işin başında 'Tıkandık!' dediniz, işin başında 'Pes ettik!' dediniz. Pes ettiyseniz, bırakın gidin! Kardeşim, İstanbul'un geleceğini karartmayın!" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü oturumu düzenlendi. Bu oturumda bütçede meydana gelen dengesizliği giderme, borçlanma ve sosyal yardımları artırma konuları ele alındı.
AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü İBB Meclisi'nde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine cevap verdi.
"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ AYDINLIĞA TAŞIMAK İSTİYORUZ"
AK Partili Göksu, "Hani bu kentte israf vardı, önleyecektiniz. Niye önlemediniz? Nerede o israflar? Hani bu kentin bütçesini yüzde 50 artıracaktınız? Haydi pandemiden dolayı yüzde 10 artıraydınız, nerede bu gayretler. Ey İstanbullular burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Siz, bu vereceğiniz tekliflerinize eğer biz, burada 'Evet' dersek, bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den aldık düzelttik. Bir daha düzletmek için bir daha 25 yıl gerekecek. Onun için biz, bu şehirle ilgili karar alırken önce vicdanımıza, ahlakımıza ve bu milletin taleplerine ve bu milletin doğrularını ve bu milletin ihtiyaçlarına, Allah aşkına İstanbul'daki bütün projeleri durdurmuşsunuz neyin yatırımını yapacaksınız?" dedi.
"BATAKLIĞA SEVK ETMENİZE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!"
İstanbul'da yüzde 80 bütün projelerin durduğunu belirten Göksu, "Bir tane yatırımınız kalmamış başlattığınız metroların hepsini dış borç istemişsiniz, hepsine yetki vermişsiniz. Hangi proje için bizden destek istiyorsunuz, hangi proje için destek istediğiniz de vermedik. Ne olduğu belirsiz, tanımı olmayan niçin kullanacağınız bilmediğiniz bir borçlanma talebiyle bu meclise gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi dünyanın örnek bir kurumunu bataklığa sevk etmenize müsaade etmeyeceğiz!" dedi.
"PES ETTİYSENİZ, BIRAKIN GİDİN! İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KARARTMAYIN!"
AK Partili Göksu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kurum İstanbul'un örnek bir kurumu olarak kalmaya devam edecek, sizin yanlışlarınıza milletin verdiği güçle burada 'Hayır' demeye devam edeceğiz. Öyle mahalle baskısı kurarak 'Ey İstanbullular şunu yapacaktık…", eğer yönetim beceriniz varsa, kaynak beceriniz varsa, kaynak üretme beceriniz varsa, yönetmek istiyorsanız, yönetirsiniz. Bir yere kadar gelirsiniz ya burada tıkandık dersiniz. Haydi 'Beraber aşalım!' dersiniz, aşarız. Yahu siz daha bir yere gelmeden, işin başında 'Tıkandık!' dediniz, işin başında 'Pes ettik!' dediniz. Pes ettiyseniz, bırakın gidin! Kardeşim, İstanbul'un geleceğini karartmayın!"
DAMLA KAYA - SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan Mukadder Hanım ile görüştü
- CHP şoförlerle kurgu röportaj yapmış
- Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha rezil oldu!
- Kovid-19'lu akciğer nasıl ses çıkarıyor? İşte virüslü akciğerin çıkardığı ses
- "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri..."
- Bakan Koca'dan Hemşireler Günü paylaşımı
- Bomba fabrikasının yer tahsisi yapıldı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara mesafe uyarısı
- Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a ''geçmiş olsun'' telefonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?