16 Mayıs 2020, Cumartesi
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ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişini görevden aldı

Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, Trump, ye gönderdiği mektupta Başmüfettişi Steve Linick’i görevden aldığını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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TRUMP O İSMİ GÖREVDEN ALDI

Başkanı 'ın Başmüfettişi Steve Linick'i görevden aldığı bildirildi.

Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi." ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick'i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senatoya sunacağını kaydetti.

Haberde, Trump'ın Linick'i görevden alma niyetini Kongreye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

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