Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta flaş operasyon: Galya Bekir etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi. PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Bu haber sonrası kritik bilgi Kuzey Irak'a yapılan operasyondan geldi.
MİT'TEN ŞOK OPERASYONLAR...
Alınan bilgiye göre, PKK'ya nefes aldırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarıyla örgütün önemli isimlerini etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor.
PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir'in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için harekete geçti.
PKK'NIN ÜST DÜZY İSMİ GALYA BEKİR ÖLDÜRÜLDÜ
PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Teröristin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
PKK'NIN EMİR KOMUTA ZİNCİRİ BİTİRİLİYOR
Örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından olan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflaması ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşaması bekleniyor.
FAHRETTİN ALTUN'DAN ÇAĞRI: TESLİM OLUN
Bu gelişme ardından konuya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü kaynağında kurutmaya, imkan ve kabiliyetlerini artırarak PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi kökü dışarıda terör örgütlerinin tepesine binmeye devam ediyor. Bu terör örgütlerine ve onların her düzeydeki uzantılarına sesleniyoruz: Teslim olun!" dedi.
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