Son dakika: 1'i Turuncu listeden 5 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bugün Lice'de biri Turuncu Liste'de iki, Bestler Dereler'de az önce üç, yurt içinde beş terörist daha azaldı." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."
Detaylar gelecek...
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