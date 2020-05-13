13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: 1'i Turuncu listeden 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... , yapılan terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bugün Lice'de biri 'de iki, Bestler Dereler'de az önce üç, yurt içinde beş terörist daha azaldı." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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1'İ TURUNCU LİSTEDEN 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

Detaylar gelecek...

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