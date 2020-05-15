ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu! Evsiz sayısı...
ABD'de koronavirüs nedeniyle geleceğe yönelik tablo gözler önüne serildi. Koronavirüs salgınının ekonomiye vurduğu darbe nedeniyle ülkede evsiz sayısının yüzde 45 artabileceği bildirildi.
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle evsiz sayısının yüzde 45 artabileceği bildirildi.
Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Kovid-19 salgınının milyonlarca kişinin işini kaybetmesine neden olduğu, bunun sokakta yaşayanların sayısını artıracağı vurgulandı.
"250 BİN KİŞİ DAHA..."
Araştırmada, 2019 Ocak resmi kayıtlarına göre, ABD genelinde 568 bin kişinin evsiz olarak hayatını sürdürdüğü, Kovid-19 nedeniyle bu sayıya, bu yıl 250 bin kişinin daha katılabileceği uyarısı yapıldı.
Yıllardır evsizler üzerine çalışmalar yapan Prof. Dan O'Flaherty, Kovid-19'un bilançosunun Amerika sokaklarında zaten hissedilmeye başlandığını belirterek, "Eşi benzeri görülmemiş bir dönemdeyiz. Bugün hayatta olan hiç kimse işsizlik oranının yüzde 10'a çıktığı bir zaman görmedi." ifadelerini kullandı.
Araştırmada, ülke genelinde en fazla evsizin yaşadığı New York ve California gibi eyaletlerde artışın yüzde 20 civarında olacağına, daha büyük oranda artışların ise daha az evsizlerin yaşadığı bölgelerde olacağı değerlendirmesi yapıldı.
California genelinde 150 bin civarında evsizin bulunduğu kaydedilirken, şehir bazında ise ABD'de en fazla evsiz 70 bin ile ülkenin en büyük metropolü New York'ta yaşıyor.
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