13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

, Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
ŞIRNAK'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI: İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA