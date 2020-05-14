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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... terör örgütü 'nın uzantısında yer alan 2 terörist, 'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 78 oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! 2 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

, bölücü terör örgütü 'nın uzantısında yer alan 2 teröristin, 'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan Z.A'nın 2015'te, R.A.H'nin ise 2016'da örgüte katıldığı tespit edildi.

Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.

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