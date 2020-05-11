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Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ardından İzmir Hakimi Orhan Gazi Ertekin’in de DHKP-C’li Gökçek’e skandal destek

’ın ardından İzmir Hakimi ’in de DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Sabah gazetesinden 'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BİR HAKİMDEN DAHA DHKP-C’Lİ GÖKÇEK’E SKANDAL DESTEK

37. 'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan üyesi , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul 'nde gerekse de 'de güvenlik güçlerine saldırmıştı. İbrahim Gökçek, DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı'ndaki karargahında örgütün tepe yöneticilerine yapılan baskında sığınakta bulunup yakalanmıştı.

DEMOKRAT YARGI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI ÇIKTI
Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e 'dan destek gelmiş, Pehlivan'ın Gökçek'i masumlaştıran skandal paylaşımları ardından HSK harekete geçmiş ve hakkında inceleme başlatmıştı.

BİR DESTEK DE İZMİR HAKİMİNDEN
İbrahim Gökçek ile ilgili bir hakimin daha paylaşımları ortaya çıktı. İzmir Hâkimi , İbrahim Gökçek'in öldüğü gün vefat haberinin son dakika olarak düşmesinden kısa süre sonra hesabında önce siyah sayfa paylaştı, ardından ölüm oruçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı da olan Ertekin, Facebook'taki hesabından Gökçek'in ölüm haberi üzerine şunları yazdı:

"Bir Milgram Deneyindeki Denekler miyiz?

Ölüm oruçları bir karabasan gibi çöktü üstümüze ve hepimiz bir biçimde başa çıkmaya çalışıyoruz. Yaşam ile ölümün sınırında düşünmeye ve davranmaya davet edildiğimiz böyle bir anda ikircikli davranışlar geliştirmeyecek bir toplum yoktur. Hayatımızın akışını bozan bir sorumluluk çağrısıdır bu çünkü ve hele de böyle bir dönemde üstesinden gelebilmek çok zordur. Huzursuzluk, şaşkınlık, kayıtsızlık, öfke, kin, nefret, hınç...

Ölüm orucu tercihinde bulunanlara yönelik -İktidara karşı kayıtsızlık duygusuna eşlik eden-bir öfke oldukça yaygın. Bazılarımız bu öfkeyi genel bir kayıtsızlığa dönüştürmeyi, bazılarımız ertelemeyi bazılarımız ise bir nefret ve hınca dönüştürmeyi tercih ediyor. Acıyla, öfkeyle, sorumluluk çağrısı ile başa çıkma biçimlerimiz bunlar... Yas biçimlerimiz...
Çaresizliğimize eşlik eden...
Herkesi suçlamak, kendini suçlamak-dövünmek ve bir topluluğu suçlamak çabucak bulduğumuz teskin olma yollarımız... Bunlarsız çok istediğimiz "normal"e dönemiyoruz...

Aslında ölümü bilmiyoruz galiba ve hiç bilemeyeceğiz. Yaşam ve ölümü ve her ikisinin kopmaz bağını dert eden bir felsefi sorgulama birikimimiz de yok. Çok fazla geldi bu bize. Hiç davet edilmemeliydik galiba... Bir Milgram deneyindeki denekleriz sanki... Başa çıkamadığımız bir durum olduğu apaçık...

Ben kendi payıma başa çıkamadığımı kabul ediyorum..."

'YÜREĞİMİZ AVUCUMUZDA KULAĞIMIZ KAPIDAYDI GÜNLERDİR'
Hâkim Orhan Gazi Ertekin'in yine sosyal medya hesabı üzerinden 5 Mayıs'ta İbrahim Gökçek'in büyük bir resminin de bulunduğu ölüm orucuna ara vermesine ilişkin haberi paylaşarak "Oh Allah'ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir.." paylaşımında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

ATAKAN IRMAK/SABAH

Son dakika: HSK Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı SON DAKİKA: HSK KARŞIYAKA HAKİMİ AYŞE SARISU PEHLİVAN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
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Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı OLMADI HAKİME HANIM! ÖLÜM ORUCUNDA ÖLEN DHKP-C'Lİ İÇİN AĞIT YAKTI

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