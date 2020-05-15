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Hain saldırıda şehit olmuştu! Yıldırım Demir'in PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı!

'ın Özalp ilçesinde dün terör saldırısında şehit olan 65 yaşındaki 'in 'nda yer aldığı için 'lı teröristler tarafından tehdit edildiği belirtildi. Demir'in 3 ay önce de evinin duvarına 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konularak tehdit edildiği, ailenin de bu bölümü boyayla kapattığı görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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YILDIRIM DEMİR'İN PKK TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Özalp ilçesinde dün 'na yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı 'in ilçedeki evine Türk Bayrağı asıldı.

Yıldırım Demir'in daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği, 3 ay önce de yaşadığı evin duvarına örgüt üyeleri tarafından 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konulduğu belirtildi. Demir ailesinin PKK yazan ve çarpı atılan bölümü, farklı renkteki bir boyayla yama yapmak suretiyle boyayarak kapattığı görüldü.

VEFA GRUBU'NDA YER ALDIĞI İÇİN DE TEHDİT ALMIŞ

Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Yıldırım Demir'in yine örgütten tehdit aldığı belirtildi. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Demir'in Vefa grubunda olduğu için PKK'lı teröristler tarafından birkaç kez tehdit edildiği ifade edildi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU'NUN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Yıldırım Demir, bugün ikindide yapılacak olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

Bu arada, saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, güvenlik güçlerinin operasyonlarının da devam ettiği bildirildi.

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