Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 13 Mayıs son depremler listesi...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.05.13 09:31:56 38.1057 28.2302 16.7 -.- 1.1 -.- MENDERES-BEYDAG (IZMIR)
2020.05.13 09:30:46 36.8930 33.9132 22.9 -.- 2.0 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)
2020.05.13 06:32:49 37.4915 35.9952 7.3 -.- 1.9 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)
2020.05.13 06:21:36 38.4705 39.2890 9.6 -.- 1.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.13 05:51:24 36.1922 28.3222 54.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2020.05.13 05:19:02 36.5708 28.3848 29.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2020.05.13 04:56:08 34.0020 26.0147 9.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.05.13 04:24:56 39.0772 27.6770 5.0 -.- 1.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.05.13 03:02:23 36.4990 28.6038 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
2020.05.13 01:53:59 33.9412 26.0648 8.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.05.13 01:35:16 38.3262 38.9517 23.4 -.- 1.4 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
2020.05.13 01:32:40 37.3485 26.8032 15.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.05.13 00:59:02 35.2940 27.0930 10.8 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2020.05.13 00:53:58 37.0808 27.8708 4.7 -.- 1.3 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)
2020.05.13 00:40:27 35.9832 28.7302 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
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