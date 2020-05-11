Son dakika: Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem! 11 Mayıs son depremler
Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyükülüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Kuşadası Körfezi açıklarında yerin 5.03 kilometre altında gerçekleşti. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 11 Mayıs son depremler listesi...
Son dakika haberi... Aydın Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, deprem saat 12.33'de gerçekleşti.
Yerin 5.03 kilometre altında meydana gelen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.05.11 12:02:44 37.1072 37.0780 0.0 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2020.05.11 12:00:03 37.2357 28.2668 0.0 -.- 1.9 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2020.05.11 11:58:31 37.0213 28.9237 26.2 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.05.11 11:49:26 37.8037 27.2358 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.11 11:47:48 37.1758 37.0835 0.0 -.- 1.8 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.05.11 11:47:12 37.7903 27.2832 5.0 -.- 1.0 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.05.11 11:44:30 37.8303 27.2185 5.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.05.11 11:43:29 36.4635 28.8670 5.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.11 11:39:51 36.2157 33.8013 0.0 -.- 1.6 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.05.11 11:36:23 39.4507 28.0068 9.8 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.05.11 11:33:05 37.0342 27.9517 0.0 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.05.11 11:28:30 37.8620 27.2285 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.11 11:01:36 35.4860 26.1070 16.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.11 10:55:21 38.3965 39.2275 9.2 -.- 0.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.11 10:53:17 37.3658 37.1593 14.7 -.- 1.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.05.11 10:20:42 35.1893 26.6723 4.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.11 08:57:58 40.2242 34.1203 23.3 -.- 1.8 -.- BOZYAYLA-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2020.05.11 08:30:57 38.3923 39.2402 10.3 -.- 1.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.05.11 08:30:57)
2020.05.11 08:29:35 40.1942 34.2180 11.1 -.- 2.0 -.- TATLISU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2020.05.11 08:23:53 38.2770 38.9383 20.0 -.- 0.7 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.05.11 08:21:03 40.2143 34.2342 29.4 -.- 1.6 -.- TATLISU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2020.05.11 07:12:54 37.8255 27.2505 8.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.05.11 06:04:52 33.9598 25.6622 5.0 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.11 05:23:16 38.1875 36.2295 5.0 -.- 1.5 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2020.05.11 05:10:42 39.7013 27.5620 6.6 -.- 2.2 -.- CAKALLAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2020.05.11 04:56:36 39.1053 27.8330 8.3 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.11 02:56:01 37.8070 27.7503 5.1 -.- 1.1 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2020.05.11 02:36:43 34.0878 25.5147 9.3 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.11 01:32:07 38.4322 39.3527 8.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.11 01:21:45 38.4568 39.2332 3.0 -.- 1.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.11 01:14:45 38.5427 39.2882 5.0 -.- 2.6 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.05.11 00:21:40 37.8368 27.2067 6.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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