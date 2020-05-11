11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

Son dakika haberine göre ’ta son 6 günde gerçekleştirilen ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 28 GÖZALTI

'ta güvenlik güçleri tarafından 4-10 Mayıs arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Mayıs arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 615,81 gram esrar maddesi, 27,76 gram metamfetamin maddesi, 720 lira para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 24 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürmektedir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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