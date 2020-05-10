Dışişleri Bakanlığından son dakika Libya açıklaması: Çıkarlarımızın hedef alınması halinde...
Dışişleri Bakanlığı, "Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz." açıklamasında bulundu. Dışişleri'nin mesajında ayrıca, "Birleşmiş Milletler'in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter'in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur." ifadeleri kullanıldı.
İşte Dışişleri Bakanlığından yapılan Hafter'in Trablus şehir merkezine yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklama:
"Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır. Hafter'e bağlı unsurlar, sadece 9 Mayıs günü, Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanısıra 100'ün üzerinde roket fırlatmıştır.
"HAFTER UNSURLARINI MEŞRU HEDEF OLARAK..."
Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı'nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz.
"DARBECi HAFTER'İN DURDURULMASI ULUSLARARASI TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞU"
Birleşmiş Milletler'in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter'in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.
"TÜRKİYE LİBYA'NIN MEŞRU HÜKÜMETİNİNE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"
Hafter'e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır.
Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir."
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