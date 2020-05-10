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Başkan Erdoğan'dan pandemi hastaneleri açıklaması: Sağlık turizmini çok önemsiyoruz

Gayrettepe-Kağıthane- Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne video konferansla katılan Başkan , Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapılan pandemi hastaneleri hakkında da açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz, sağlık turizmini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PANDEMİ HASTANELERİ AÇIKLAMASI

Başkan , Gayrettepe-Kağıthane- Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne video konferansla katıldı.

Başkan Erdoğan burada yapımı süren salgın hastaneleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yatırımlarını aksatmadıklarını belirten Başkan Erdoğan, havalimanından hastanesine, yolundan temizliğine, parkından metrosuna kadar İstanbul'un her talebine çözüm ürettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan pandemi hastaneleri açıklaması: Sağlık turizmini çok önemsiyoruz BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PANDEMİ HASTANELERİ AÇIKLAMASI: SAĞLIK TURİZMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

"BİZ SAĞLIK TURİZMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Şimdi yeni bazı dedikoduların üretilmeye başlandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Ne Sancaktepe'nin ne Yeşilköy'de yapılan hastanelerin, bunlara ihtiyaç yok. Çünkü bunların ufku çok ama çok dar. Biz, sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun; Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada Samandıra'da geçmişte askeri bir havaalanı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yere de yurt dışından gelenler uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler, buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu, bizim için yeni bir açılımdır. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani, geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya inanıyorum ki bundan sonra da İstanbul'a gelecekler." ifadesini kullandı.

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