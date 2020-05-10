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Libya İstihbarat Başkanı Abdulkadir et-Tuhami kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

'da İstihbarat Birimi Başkanı Tümgeneral geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Libya , Tuhami için taziye mesajı yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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LİBYA İSTİHBARAT BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ
hükümetine bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tuhami, başkent Trablus'taki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya de Tuhami için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Tuhami için "ülkenin geçtiği zor zamanlarda sorumluluk üstlenen bir vatan evladıydı." ifadesi kullanıldı.

Libya'nın devrik lideri döneminde (1977-2011) Dış Güvenlik Biriminde subay olarak görev yapan Tuhami, devrimden 6 yıl sonra Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine müdür olarak atanmıştı.

Tuhami, Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru Libya hükümeti tarafından 25 Nisan 2017'de İstihbarat Birimi Başkanlığına getirilmişti.

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