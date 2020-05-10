Libya İstihbarat Başkanı Abdulkadir et-Tuhami kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Libya'da İstihbarat Birimi Başkanı Tümgeneral Abdulkadir et-Tuhami geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Libya Devlet Yüksek Konseyi, Tuhami için taziye mesajı yayımladı.
Libya hükümetine bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tuhami, başkent Trablus'taki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya Devlet Yüksek Konseyi de Tuhami için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, Tuhami için "ülkenin geçtiği zor zamanlarda sorumluluk üstlenen bir vatan evladıydı." ifadesi kullanıldı.
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde (1977-2011) Dış Güvenlik Biriminde subay olarak görev yapan Tuhami, devrimden 6 yıl sonra Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine müdür olarak atanmıştı.
Tuhami, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti tarafından 25 Nisan 2017'de İstihbarat Birimi Başkanlığına getirilmişti.
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