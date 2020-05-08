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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Vatiyye Hava Üssü’nde bulunanların Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu

Son dakika: Vatiyye Hava Üssü’nde bulunanların Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu

Son dakika haberine göre; hükümetine bağlı , başkent Trablus’un güneybatısındaki ’nde bulunanların, Libya birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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LİBYA ORDUSUNA TESLİM OLMAYA BAŞLADILAR!

'nın başkenti Trablus'un güneybatısında yer alan 'nde bulunan Halife Hafter milislerinin, Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu.

Libya Hükümetine bağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter'e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya birliklerine teslim oldu." İfadelerine yer verildi.

Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı.

Libya Ordusu "Barış Fırtınası" operasyonunun başladığı geçen 25 Mart'ta üssün bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirmişti.

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