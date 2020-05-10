Yerli ilaç TR-C 19 için hazırlık süreci başladı! Corona virüse karşı yerli ilaç TR-C 19 nerede üretilecek?
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip corona virüs şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsü durdurmak için ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken Türkiye’den flaş bir hamle geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle ilgili yerli ilaç çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Corona virüse karşı yerli ve milli üretimli TR-C 19'un ruhsatlandırılmasıyla ilgili de süreç başladı. Peki koronavirüse karşı yerli ilaç TR-C 19 nerede üretilecek? İşte detaylar…
Corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonuç verdi ve vaka sayısı ile ölü sayısı günden güne azaldı. Bununla birlikte iyileşen hasta sayısında da ciddi bir artış var. Türkiye, yerli ve milli corona ilacı için düğmeye bastı. Laboratuvar ortamında virüsü nötraliza hale getiren yerli corona ilacı için ruhsatlandırma çalışmaları başlatıldı. Klinik çalışmalar bittikten sonra sonuçların olumlu çıkması durumunda seri üretime de geçilecek. Son dakika haberine göre yerli corona ilacı TR-C 19'un üretileceği yer de belli oldu.
COVID-19'a karşı etkili bir ilaç olması planlanarak VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi tarafından geliştirilen, fikri ve sınai mülkiyet hakları VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'ye ait olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile yürütülen 'TR-C 19' ürününün ruhsatlandırma aşaması için hazırlıklar başlatıldı. Klinik çalışmaları tamamlanarak sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatı alınacak olan ilacın seri üretiminin, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'nin İstanbul'daki tesislerinde planlandığı duyuruldu.
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş tarafından yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı etkili bir ilaç geliştirmek üzere şirketleri tarafından AR-GE çalışmaları yapılarak tamamlanan ve laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği kanıtlanan TR-C 19 adlı ürünün, gönüllü hastalar üzerinde klinik çalışmaları ve ileri araştırmaları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin akademik kadrosunun gözetiminde yürütülmesi planlanıyor.
SERİ ÜRETİMİN İSTANBUL'DA YAPILMASI PLANLANIYOR
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş, ilacın Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırılma hazırlık sürecini başlattı. Hastalara uygulanması için izin beklenen ilacın klinik çalışmalarının devamı için üretimi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK tesislerinde yapılacak. Klinik çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılması durumunda ruhsat aşaması tamamlanacak olan ilacın seri üretimi, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul tesislerinde planlanıyor.
İKİ FARKLI İLAÇ MOLEKÜL ÇALIŞMASI DA DEVAM EDİYOR
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. ARGE Merkezi'nde labaratuvar ortamında in vitro testlerde başarılı olan TR-C 19 ilacının yanı sıra koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği vurgulandı. VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile birlikte; ilerleyen günlerde ilacın klinik çalışma safaları ve bilimsel verilerle ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.
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