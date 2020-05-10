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Yerli ilaç TR-C 19 için hazırlık süreci başladı! Corona virüse karşı yerli ilaç TR-C 19 nerede üretilecek?

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsü durdurmak için ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken ’den flaş bir hamle geldi. İletişim Başkanı , koronavirüsle ilgili yerli ilaç çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Corona virüse karşı yerli ve milli üretimli 'un ruhsatlandırılmasıyla ilgili de süreç başladı. Peki 19 nerede üretilecek? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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YERLİ İLAÇ TR-C 19 İÇİN HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI!

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonuç verdi ve vaka sayısı ile ölü sayısı günden güne azaldı. Bununla birlikte iyileşen hasta sayısında da ciddi bir artış var. , yerli ve milli corona ilacı için düğmeye bastı. Laboratuvar ortamında virüsü nötraliza hale getiren yerli corona ilacı için ruhsatlandırma çalışmaları başlatıldı. Klinik çalışmalar bittikten sonra sonuçların olumlu çıkması durumunda seri üretime de geçilecek. Son dakika haberine göre yerli corona ilacı 'un üretileceği yer de belli oldu.

COVID-19'a karşı etkili bir ilaç olması planlanarak Biyoteknoloji ve A.Ş ARGE Merkezi tarafından geliştirilen, fikri ve sınai mülkiyet hakları VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'ye ait olan, işbirliği ile yürütülen ' 19' ürününün ruhsatlandırma aşaması için hazırlıklar başlatıldı. Klinik çalışmaları tamamlanarak sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatı alınacak olan ilacın seri üretiminin, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'nin 'daki tesislerinde planlandığı duyuruldu.

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Başkanı Dr. tarafından yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı etkili bir ilaç geliştirmek üzere şirketleri tarafından çalışmaları yapılarak tamamlanan ve laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği kanıtlanan TR-C 19 adlı ürünün, gönüllü hastalar üzerinde klinik çalışmaları ve ileri araştırmaları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin akademik kadrosunun gözetiminde yürütülmesi planlanıyor.

SERİ ÜRETİMİN İSTANBUL'DA YAPILMASI PLANLANIYOR

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş, ilacın ruhsatlandırılma hazırlık sürecini başlattı. Hastalara uygulanması için izin beklenen ilacın klinik çalışmalarının devamı için üretimi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tesislerinde yapılacak. Klinik çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılması durumunda ruhsat aşaması tamamlanacak olan ilacın seri üretimi, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul tesislerinde planlanıyor.

İKİ FARKLI İLAÇ MOLEKÜL ÇALIŞMASI DA DEVAM EDİYOR

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. ARGE Merkezi'nde labaratuvar ortamında in vitro testlerde başarılı olan TR-C 19 ilacının yanı sıra koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği vurgulandı. VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ile birlikte; ilerleyen günlerde ilacın klinik çalışma safaları ve bilimsel verilerle ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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