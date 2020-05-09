Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu fotoğraf ile paylaştı: Bir ricam var...

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden yarın 65 yaş üstü vatandaşların uzun süreden sonra dışarı çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."