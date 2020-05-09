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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu fotoğraf ile paylaştı: Bir ricam var...

Son dakika haberine göre , Twitter hesabından vatandaşların yarın dışarı çıkmaları ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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BU FOTOĞRAF İLE PAYLAŞTI: BİR RİCAM VAR...

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden yarın vatandaşların uzun süreden sonra dışarı çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."

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