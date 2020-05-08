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Haberler Galeri SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

Son dakika... 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haberi duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:07
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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

Son dakika... Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların belirlenen gün ve saatte dışarı çıkabileceklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte cevaplar...

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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.

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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.