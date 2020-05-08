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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
Son dakika... 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haberi duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 16:57Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:07
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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
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SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
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13
SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?