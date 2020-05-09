Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş ve üstü ne zaman sokağa çıkacak? Yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için izin çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, belirlenen gün ve saatte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar dışarı çıkabilecekler. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...