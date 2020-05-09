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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?
Son dakika... 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında belirlenen günde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 98 il valiliklerine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü grubun ne zaman ve hangi saatler aralığında sokağa çıkabileceği belli oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?
Giriş Tarihi: 09.05.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 12:06
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