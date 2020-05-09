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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

Son dakika... 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında belirlenen günde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 98 il valiliklerine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü grubun ne zaman ve hangi saatler aralığında sokağa çıkabileceği belli oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

Giriş Tarihi: 09.05.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 12:06
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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş ve üstü ne zaman sokağa çıkacak? Yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için izin çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, belirlenen gün ve saatte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar dışarı çıkabilecekler. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

SOKAĞA ÇIKACAK 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA 'SPOR' ÖNERİLERİ

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla bir süredir evlerinden çıkamadığını anımsattı.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

Bu yaş grubundakilere bu pazar 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildiğini hatırlatan Işık, böylesi bir müjdenin toplum tarafından beklendiğini söyledi.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?

Bu kararın 65 yaş üstü vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacağını dile getiren Işık, "Verilen 4 saatlik izin gününde aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının olması bulaş riski yaratmayacaktır. Dışarı çıkarken kişisel önlemlerini almaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri çok önemli." diye konuştu.