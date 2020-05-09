Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar belli oldu. İlk etapta 0-14 yaş arası dışarı çıkabilecek. İkinci etapta ise 15-20 yaş arasına izin verilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 20 yaş altı sokağa çıkma izninin günleri ve saatleri açıklandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte cevaplar...