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Haberler Galeri Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar belli oldu. İlk etapta 0-14 yaş arası dışarı çıkabilecek. İkinci etapta ise 15-20 yaş arasına izin verilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 20 yaş altı sokağa çıkma izninin günleri ve saatleri açıklandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:55
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Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş 15-24 yaş sokağa çıkma izni nasıl olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Koronavirüsle mücadelenin birinci döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından belirlenen günde ve saatte 20 yaş altının dışarı çıkmalarına izin verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte merak edilenler...

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Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş arası: 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00

15-20 yaş arası: 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

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Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

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Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

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Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.