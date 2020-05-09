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Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?
20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar belli oldu. İlk etapta 0-14 yaş arası dışarı çıkabilecek. İkinci etapta ise 15-20 yaş arasına izin verilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 20 yaş altı sokağa çıkma izninin günleri ve saatleri açıklandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.05.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:55
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