Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 9 Mayıs Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 9 Mayıs Cumartesi korona virüs yeni vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

İşte Türkiye'de korona virüs vaka sayılarında son durum...





'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'



Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.