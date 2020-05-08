Emniyet Genel Müdürlüğünden Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın yalanına sert tepki: Çirkin bir iftira
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşe yazısında dile getirdiği 'Pazar günü maskesiz dışarı çıkanlara her ekip en az 150 kişiye ceza kesecek.' iddiasını yalanladı. Emniyet'tan yapılan açıklamada, "Polis Teşkilatımıza yönelik atılmış çirkin bir iftiradır." denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Bu Pazar çok ceza kesilebilir!" başlıklı, yazmış olduğu köşe yazısına istinaden açıklama yaptı.
Sosyal medyadan "Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Bu Pazar çok ceza kesilebilir!' başlıklı, yazmış olduğu köşe yazısına istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" paylaşımında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Bu Pazar çok ceza kesilebilir!' başlıklı, emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırarak yazmış olduğu köşe yazısına istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;
"ÇİRKİN BİR İFTİRA"
Tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte, hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanlar, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışan Polis Teşkilatımıza yönelik atılmış çirkin bir iftiradır.
Söz konusu yazıdaki iddialar kesinlikle doğru değildir, yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize yönelik böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamalarımızda bugüne kadar kesinlikle olmamıştır.
Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SÖZCÜ YAZARININ YALANI
Sözcü yazarı Rahmi Turan, köşe yazısında 'Pazar günü maskesiz dışarı çıkanlara her ekip, en az 150 kişiye ceza kesecek.' iddiasında bulunmuştu.
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